- 05 May 2022 - 20:27 G: 05 May 2022 - 20:45

Serdar Ortaç’tan Milyonların Midesini Bulandıran İtiraf! Milyonlarca Kişi Sırtını Döndü; Sözleri Defterini Kapattı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, açıklamalarıyla gündeme düştü. Binlerce kişi tarafından mide bulandırıcı yorumlara yer verdiği konuşulan Serdar Ortaç’a tüm hayranları sırtını söndü! Sözleriyle kendi defterini kapattığına dair yorumlar alan Serdar Ortaç, tüm samimiyetiyle şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Çıkarmış olduğu şarkılarla ve sözlerle gündemin konuşulanları arasında yerini alan Serdar Ortaç, eski eşiyle olaylı bir şekilde boşandıktan sonra Seçil Gür’le uzun bir ilişki yaşamıştı ama onunla da ayrılma kararı almıştı. Ayrılma kararından sonra birde “Annem sarışınlardan hayır gelmez demişti” diyerek tepkileri üzerine çeken Serdar Ortaç bu kez çok farklı açıklamalarda bulundu!

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05 May 2022 - 20:27 Ankara- Yaşam

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