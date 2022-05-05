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05 May 2022 - 20:27

Serdar Ortaç’tan Milyonların Midesini Bulandıran İtiraf! Milyonlarca Kişi Sırtını Döndü; Sözleri Defterini Kapattı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, açıklamalarıyla gündeme düştü. Binlerce kişi tarafından mide bulandırıcı yorumlara yer verdiği konuşulan Serdar Ortaç’a tüm hayranları sırtını söndü! Sözleriyle kendi defterini kapattığına dair yorumlar alan Serdar Ortaç, tüm samimiyetiyle şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…