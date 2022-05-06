Türkiye'nin En Ünlü İsimleri Belli Oldu! Hande Erçel ve Demet Özdemir’e Skandal Darbe! Tahtını Aldı; Ortalığı Salladı! Birinciyi Gören Büyük Bir Şok Yaşıyor…

Ünlü oyuncular arasında sürekli olarak bir rekabetin olması, bu alanda pek çok listenin de ortaya çıkmasını sağlıyor. O listelerden biri olan IMDb Starmetre ise, her an Türkiye’nin en ünlü isimlerinin sıralamasını görebilmeyi olanaklı hale getirmiş bulunuyor. Öte yandan IMDb Starmetre’nin mayıs listesinde zirvesindeki o ismi görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, IMDb Starmetre açıklandı mı? IMDb Starmetre Mayıs ayı sıralaması ne? En ünlü olan Türk oyuncu kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...