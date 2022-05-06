- 06 May 2022 - 13:38 G: 06 May 2022 - 13:39

Türkiye'nin En Ünlü İsimleri Belli Oldu! Hande Erçel ve Demet Özdemir’e Skandal Darbe! Tahtını Aldı; Ortalığı Salladı! Birinciyi Gören Büyük Bir Şok Yaşıyor…

IMDb Starmetre ise, her an Türkiye’nin en ünlü isimlerinin sıralamasını görebilmeyi olanaklı hale getirmiş bulunuyor. Öte yandan IMDb Starmetre’nin mayıs listesinde zirvesindeki o ismi görenler, gözlerine inanamıyor! İşte detaylar...

Ünlü oyuncular arasında sürekli olarak bir rekabetin olması, bu alanda pek çok listenin de ortaya çıkmasını sağlıyor. O listelerden biri olan IMDb Starmetre ise, her an Türkiye’nin en ünlü isimlerinin sıralamasını görebilmeyi olanaklı hale getirmiş bulunuyor. Öte yandan IMDb Starmetre’nin mayıs listesinde zirvesindeki o ismi görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, IMDb Starmetre açıklandı mı? IMDb Starmetre Mayıs ayı sıralaması ne? En ünlü olan Türk oyuncu kim? İşte, detaylar…

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06 May 2022 - 13:38 - Magazin

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