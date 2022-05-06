Türkiye'nin En Ünlü İsimleri Belli Oldu! Hande Erçel ve Demet Özdemir’e Skandal Darbe! Tahtını Aldı; Ortalığı Salladı! Birinciyi Gören Büyük Bir Şok Yaşıyor…
IMDb Starmetre ise, her an Türkiye’nin en ünlü isimlerinin sıralamasını görebilmeyi olanaklı hale getirmiş bulunuyor. Öte yandan IMDb Starmetre’nin mayıs listesinde zirvesindeki o ismi görenler, gözlerine inanamıyor! İşte detaylar...
Ünlü oyuncular arasında sürekli olarak bir rekabetin olması, bu alanda pek çok listenin de ortaya çıkmasını sağlıyor. O listelerden biri olan IMDb Starmetre ise, her an Türkiye’nin en ünlü isimlerinin sıralamasını görebilmeyi olanaklı hale getirmiş bulunuyor. Öte yandan IMDb Starmetre’nin mayıs listesinde zirvesindeki o ismi görenler, gözlerine inanamıyor! Peki, IMDb Starmetre açıklandı mı? IMDb Starmetre Mayıs ayı sıralaması ne? En ünlü olan Türk oyuncu kim? İşte, detaylar…
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06 May 2022 - 13:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.