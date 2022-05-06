Üç Kuruş Bahar’dan Skandal Dizi İtirafı! Ölmesine Ramak Kala Seyircilerin Tüylerini Ürpertti! Meğer Sırf Bu Yüzden… “Hoşça Kal!”
SHOW TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’de şok dizi itirafı geldi. 25. bölümle birlikte ekranlara veda edecek olan Nesrin Cavadzade’nin son bölümü öncesinde yapmış olduğu açıklama tüylerin ürpermesine neden oldu. İşte milyonlara “Hoşça kal” dedirten o üzücü açıklama…
Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Final eşiğinde olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakteriyle milyonların kalbinde yer kazanmış olan Nesrin Cavadzade ise Üç Kuruş hakkında şok bir itirafta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.