- 06 May 2022 - 11:55 G: 06 May 2022 - 12:06

Üç Kuruş Bahar’dan Skandal Dizi İtirafı! Ölmesine Ramak Kala Seyircilerin Tüylerini Ürpertti! Meğer Sırf Bu Yüzden… “Hoşça Kal!”

SHOW TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’de şok dizi itirafı geldi. 25. bölümle birlikte ekranlara veda edecek olan Nesrin Cavadzade’nin son bölümü öncesinde yapmış olduğu açıklama tüylerin ürpermesine neden oldu. İşte milyonlara “Hoşça kal” dedirten o üzücü açıklama…

Başrollerinde Uraz Kaygırlaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nesrin Cavadzade gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kuruş dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Final eşiğinde olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakteriyle milyonların kalbinde yer kazanmış olan Nesrin Cavadzade ise Üç Kuruş hakkında şok bir itirafta bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 May 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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