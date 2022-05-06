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06 May 2022 - 11:55

Üç Kuruş Bahar’dan Skandal Dizi İtirafı! Ölmesine Ramak Kala Seyircilerin Tüylerini Ürpertti! Meğer Sırf Bu Yüzden… “Hoşça Kal!”

SHOW TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade’de şok dizi itirafı geldi. 25. bölümle birlikte ekranlara veda edecek olan Nesrin Cavadzade’nin son bölümü öncesinde yapmış olduğu açıklama tüylerin ürpermesine neden oldu. İşte milyonlara “Hoşça kal” dedirten o üzücü açıklama…