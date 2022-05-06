Masterchef Mehmet Şefin Kızı Nefesleri Kesti! “Baban Kızmıyor Mu?” Akıllar Başlardan Uçup Gidiyor! Kan Ter İçerisinde Bıraktı…
MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde kızı Sude Yalçın ile de çok konuşulur oldu. Öte yandan Sude Yalçın’ın son paylaştığı o fotoğraf, herkesin adeta aklını başından aldı! İşte detaylar...
Türkiye’nin en çok konuşulan mutfak insanlarından biri olan Mehmet Yalçınkaya, TV8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında yaptığı jüri üyeliğinin ardından herkesin tanıdığı bir isim haline dönüştü. Yetenekleri kadar yarışmacılar ile arasındaki diyaloglar ile de gündeme gelen MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, şimdilerde kızı Sude Yalçın ile de çok konuşulur oldu. Öte yandan Sude Yalçın’ın son paylaştığı o fotoğraf, herkesin adeta aklını başından aldı! Peki, MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı Sude Yalçın ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Sude Yalçın kimdir, mesleği ne, ne iş yapıyor? Sude Yalçın’ın Instagram hesabı var mı, ne? İşte, detaylar…
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06 May 2022 - 12:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.