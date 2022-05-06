Survivor Merve Yarışmaya Devam Edecek Mi? Raporlar Hüngür Hüngür Ağlatıyor; Acun Ilıcalı’nın Bile Nutku Tutuldu! Meğer Merve Aydın…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Merve Aydın’ın kabus gibi bir sakatlık yaşaması gözyaşlarına neden oldu. Yarışmaya devam edip etmeyeceği ise hayranları tarafından araştırmalara neden oldu. Acun Ilıcalı ise raporların iç açıcı olmadığını açıklayınca milyonlar hüngür hüngür ağladı! İşte Acun Ilıcalı’nın bile nutkunu tutan o sakatlık…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’ın son bölümünde ilk dokunulmazlık için takımlar kıyasıya bir mücadele verdi. Merve Aydın ise Nisa Bölükbaşı’yla çıkmış olduğu oyunda skandal bir sakatlık yaşadı ve olduğu yere yığıldı. Ayağını çarptığı düşünülen Merve Aydın’ın aşil tendonu olarak bilinen kasın tamamen koptuğu ortaya çıktı. Peki, Merve Aydın yarışmaya devam edecek mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.