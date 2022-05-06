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06 May 2022 - 12:26

Survivor Merve Yarışmaya Devam Edecek Mi? Raporlar Hüngür Hüngür Ağlatıyor; Acun Ilıcalı’nın Bile Nutku Tutuldu! Meğer Merve Aydın…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Merve Aydın’ın kabus gibi bir sakatlık yaşaması gözyaşlarına neden oldu. Yarışmaya devam edip etmeyeceği ise hayranları tarafından araştırmalara neden oldu. Acun Ilıcalı ise raporların iç açıcı olmadığını açıklayınca milyonlar hüngür hüngür ağladı! İşte Acun Ilıcalı’nın bile nutkunu tutan o sakatlık…