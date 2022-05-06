Teşkilat Dizisinden Bir Veda Daha! Bitmek Bilmedi; Yapımcı Kararını Verdi! O İsimlerde Resti Çekip Çıktılar! Neler Oluyor?
Teşkilat dizisinin ani almaya başladığı yol ayrılıkları kararı dizinin seyirci tarafından bambaşka yorumlandı. Öte yandan Teşkilat dizisine bu hafta veda edecek olan isimler, bu kez ağızları bir hayli açık bıraktı! İşte Teşkilat dizisinden son detaylar...
TRT1 izleyicisinin soluksuz izlediği yapımlardan biri haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, şimdilerde arka arkaya yaşamaya başladığı ayrılıklar ile gündemlerden düşmez oldu. Bu ayrılık haberleri ile seyircisini bir hayli endişelendiren Teşkilat dizisinin ani almaya başladığı yol ayrılıkları kararı dizinin seyirci tarafından bambaşka yorumlandı. Öte yandan Teşkilat dizisine bu hafta veda edecek olan isimler, bu kez ağızları bir hayli açık bıraktı! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinden ayrılacak olan yeni isim kim? Teşkilat dizisinde bu hafta neler oldu, olacak? İşte, detaylar…
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06 May 2022 - 12:23 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.