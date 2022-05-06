Teşkilat Dizisinden Bir Veda Daha! Bitmek Bilmedi; Yapımcı Kararını Verdi! O İsimlerde Resti Çekip Çıktılar! Neler Oluyor?

TRT1 izleyicisinin soluksuz izlediği yapımlardan biri haline gelmiş olan Teşkilat dizisi, şimdilerde arka arkaya yaşamaya başladığı ayrılıklar ile gündemlerden düşmez oldu. Bu ayrılık haberleri ile seyircisini bir hayli endişelendiren Teşkilat dizisinin ani almaya başladığı yol ayrılıkları kararı dizinin seyirci tarafından bambaşka yorumlandı. Öte yandan Teşkilat dizisine bu hafta veda edecek olan isimler, bu kez ağızları bir hayli açık bıraktı! Peki, Teşkilat dizisinde neler oluyor? Teşkilat dizisinden ayrılacak olan yeni isim kim? Teşkilat dizisinde bu hafta neler oldu, olacak? İşte, detaylar…

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