- 06 May 2022 - 13:36 G: 06 May 2022 - 13:38

Yasak Elma Dizisine Format Atıldı, Asıl Şimdi Başlıyor! Kumru Yolcu Edildi; Kraliçe Yeniden Sahalara Döndü! Nesrin Cavadzade’yle Yeniden Anlaşma Sağlandı!

Şimdilerde yeniden Şahika karakterini getireceği iddia edilen Yasak Elma dizisi ile ilgili beklenen açıklama ise, geldi! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisine Şahika geri mi dönüyor? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...

İlk beş sezonu ile FOX TV ekranlarındaki yerini iyice sağlamlaştıran ve altıncı sezon onayını şimdiden alan Yasak Elma dizisi, bu sezon da reytinglerin altını üstüne getirdi. Kendi yayın gününde sıralamayı kimselere bırakmayan Yasak Elma dizisi, yeni karakterleri ve entrikaları ile çok sevildi. Şimdilerde yeniden Şahika karakterini getireceği iddia edilen Yasak Elma dizisi ile ilgili beklenen açıklama ise, geldi! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisine Şahika geri mi dönüyor? Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisine yine mi dahil olacak? İşte, detaylar…

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06 May 2022 - 13:36 - Dizi Haberleri

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