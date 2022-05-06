Yasak Elma Dizisine Format Atıldı, Asıl Şimdi Başlıyor! Kumru Yolcu Edildi; Kraliçe Yeniden Sahalara Döndü! Nesrin Cavadzade’yle Yeniden Anlaşma Sağlandı!
Şimdilerde yeniden Şahika karakterini getireceği iddia edilen Yasak Elma dizisi ile ilgili beklenen açıklama ise, geldi! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisine Şahika geri mi dönüyor? İşte merak edilen tüm soruların cevabı...
İlk beş sezonu ile FOX TV ekranlarındaki yerini iyice sağlamlaştıran ve altıncı sezon onayını şimdiden alan Yasak Elma dizisi, bu sezon da reytinglerin altını üstüne getirdi. Kendi yayın gününde sıralamayı kimselere bırakmayan Yasak Elma dizisi, yeni karakterleri ve entrikaları ile çok sevildi. Şimdilerde yeniden Şahika karakterini getireceği iddia edilen Yasak Elma dizisi ile ilgili beklenen açıklama ise, geldi! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor? Yasak Elma dizisine Şahika geri mi dönüyor? Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisine yine mi dahil olacak? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 May 2022 - 13:36 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.