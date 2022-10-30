İbrahim Tatlıses’in Eski Eşini Görenler Şok Oldu! Dilan Çıtak’ın Annesini Hiç Böyle Görmediniz; Tarzı, Halini Görenler “Maşallah!” Dedi...

Uğradığı kurşunlu saldırının ardından uzun süren bir istirahat dönemine giren İbrahim Tatlıses, şimdilerde yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Star TV ekranlarından her çarşamba seyirci ile buluşan İbo Show’u sunmaya devam eden İbrahim Tatlıses, yeniden magazin basının da yakından takip ettiği ünlüler arasındaki yerini aldı. Kariyeri kadar özel yaşamı ile de gündem olan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? İbrahim Tatlıses’in eski eşi Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak kimdir? İşte, detaylar…

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