İbrahim Tatlıses’in Eski Eşini Görenler Şok Oldu! Dilan Çıtak’ın Annesini Hiç Böyle Görmediniz; Tarzı, Halini Görenler “Maşallah!” Dedi...
Star TV ekranlarından her çarşamba seyirci ile buluşan İbo Show’u sunmaya devam eden İbrahim Tatlıses, yeniden magazin basının da yakından takip ettiği ünlüler arasındaki yerini aldı. Kariyeri kadar özel yaşamı ile de gündem olan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesini görenler ise, gözlerine inanamadı. İşte Dilan Çıtak'ın annesi...
Uğradığı kurşunlu saldırının ardından uzun süren bir istirahat dönemine giren İbrahim Tatlıses, şimdilerde yeniden seyirci karşısına çıkmaya başladı. Star TV ekranlarından her çarşamba seyirci ile buluşan İbo Show’u sunmaya devam eden İbrahim Tatlıses, yeniden magazin basının da yakından takip ettiği ünlüler arasındaki yerini aldı. Kariyeri kadar özel yaşamı ile de gündem olan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? İbrahim Tatlıses’in eski eşi Dilan Çıtak’ın annesi Işıl Çıtak kimdir? İşte, detaylar…
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30 Eki 2022 - 20:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.