Survivor’da Cinsel Hayat İtirafı Duyanların Yüzünü Kızarttı! O Yarışmacının Sözleri Şok Etti! Meğer…
Sık sık ünlü şarkıcı Demet Akalın ile olan yakınlığıyla da gündemlere gelen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün olay yaratacak bir açıklamaya imza attı. Gerçekleştirdiği açıklama ile Survivor yaşamındaki cinsel hayatı ifşa eden Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...
Survivor tarihinin en çok konuşulan kadın isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Türkiye 2021 yarışına dahil olmuş ve gösterdiği performansın yanı sıra girdiği polemikler ile de hafızalara kazınmıştı. Sık sık ünlü şarkıcı Demet Akalın ile olan yakınlığıyla da gündemlere gelen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün olay yaratacak bir açıklamaya imza attı. Gerçekleştirdiği açıklama ile Survivor yaşamındaki cinsel hayatı ifşa eden Aleyna Kalaycıoğlu, açıklamalarıyla “yok artık!” dedirtti. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ne dedi? Aleyna Kalaycıoğlu, cinsel yaşamı ile ilgili nasıl bir açıklama gerçekleştirdi? Aleyna Kalaycıoğlu’nun şoke eden açıklamaları neler? İşte, detaylar…
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08 May 2022 - 11:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.