Survivor’da Cinsel Hayat İtirafı Duyanların Yüzünü Kızarttı! O Yarışmacının Sözleri Şok Etti! Meğer…

Survivor tarihinin en çok konuşulan kadın isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor Türkiye 2021 yarışına dahil olmuş ve gösterdiği performansın yanı sıra girdiği polemikler ile de hafızalara kazınmıştı. Sık sık ünlü şarkıcı Demet Akalın ile olan yakınlığıyla da gündemlere gelen Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz gün olay yaratacak bir açıklamaya imza attı. Gerçekleştirdiği açıklama ile Survivor yaşamındaki cinsel hayatı ifşa eden Aleyna Kalaycıoğlu, açıklamalarıyla “yok artık!” dedirtti. Peki, Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ne dedi? Aleyna Kalaycıoğlu, cinsel yaşamı ile ilgili nasıl bir açıklama gerçekleştirdi? Aleyna Kalaycıoğlu’nun şoke eden açıklamaları neler? İşte, detaylar…

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