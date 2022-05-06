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06 May 2022 - 12:48

Gülşen’den Ateş Yükselten Full Transparan Kıyafet! Kan Ter İçerisinde Bıraktı; Kusursuz Fiziğiyle Şov Yaptı! Krizler Kapıda…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, sosyal medyayı yaktı yıktı! Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen ateşleri yükselten full transparan kıyafetiyle dengeleri değiştirdi. Kan ter içerisinde bırakan Gülşen’in bu paylaşımında kusursuz bir fiziğin olduğunu bir kez daha kanıtlandı. İşte krizleri kapıya getiren ikinci full transparanlı paylaşım…