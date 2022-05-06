- 06 May 2022 - 12:48 G: 06 May 2022 - 12:51

Gülşen’den Ateş Yükselten Full Transparan Kıyafet! Kan Ter İçerisinde Bıraktı; Kusursuz Fiziğiyle Şov Yaptı! Krizler Kapıda…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gülşen, sosyal medyayı yaktı yıktı! Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Gülşen ateşleri yükselten full transparan kıyafetiyle dengeleri değiştirdi. Kan ter içerisinde bırakan Gülşen’in bu paylaşımında kusursuz bir fiziğin olduğunu bir kez daha kanıtlandı. İşte krizleri kapıya getiren ikinci full transparanlı paylaşım…

Tarzıyla ve kıyafet seçimleriyle dikkatleri üzerine çeken Gülşen, son konserinde giymiş olduğu kıyafetle milyonları ikiye ayırdı. Hem eleştiri hem de beğeni alan Gülşen’in full transparan bir kıyafet giymesi alev alev yaktı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle 45 yaşındaki sanatçı sosyal medyada adeta esti gürledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 May 2022 - 12:48 Ankara- Yaşam

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