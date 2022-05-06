Survivor Murat Ceylan Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir değişiklik yaşanacak! Murat Ceylan’ın yarışmayı sunmaktan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Artık yaşadıklarına dayanamayan Murat Ceylan’ın doktor raporu alarak Acun Iİlıcalı’ya sunması üzerinde yerine gelecek isim için çalışmalar başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor’da Merve Aydın ve Parviz Abdullayev’in diskalifiye edildikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşamış oldukları sakatlıktan sonra yolları Survivor’dan ayrılan iki isimden sonra bir ayrılıkta Murat Ceylan’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.