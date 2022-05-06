Survivor Murat Ceylan Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor’da Merve Aydın ve Parviz Abdullayev’in diskalifiye edildikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşamış oldukları sakatlıktan sonra yolları Survivor’dan ayrılan iki isimden sonra bir ayrılıkta Murat Ceylan’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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