- 06 May 2022 - 13:09 G: 06 May 2022 - 13:26

Survivor Murat Ceylan Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir değişiklik yaşanacak! Murat Ceylan’ın yarışmayı sunmaktan çekildiği gündeme bomba gibi düştü. Artık yaşadıklarına dayanamayan Murat Ceylan’ın doktor raporu alarak Acun Iİlıcalı’ya sunması üzerinde yerine gelecek isim için çalışmalar başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor’da Merve Aydın ve Parviz Abdullayev’in diskalifiye edildikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşamış oldukları sakatlıktan sonra yolları Survivor’dan ayrılan iki isimden sonra bir ayrılıkta Murat Ceylan’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 May 2022 - 13:09 Ankara- Yaşam

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