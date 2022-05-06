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06 May 2022 - 13:27

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Somer Aşkı İptal Edildi! Kanser Olacak; Televizyonları Kapatacaksınız! Rüçhan Hanım Yaptı Yapacağını…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Tam Somer, Türkan’a aşık olmaya başlamıştı ki, Türkan ve Somer aşkı resmen iptal edildi. İzleyicinin kanser olacağı ve televizyonları kapatacağı bir olaya imzasını atan Üç Kız Kardeş dizisindeki Rüçhan Hanım, yine yaptı yapacağını…