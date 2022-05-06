Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Somer Aşkı İptal Edildi! Kanser Olacak; Televizyonları Kapatacaksınız! Rüçhan Hanım Yaptı Yapacağını…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde ipler inceldiği yerden koptu! Tam Somer, Türkan’a aşık olmaya başlamıştı ki, Türkan ve Somer aşkı resmen iptal edildi. İzleyicinin kanser olacağı ve televizyonları kapatacağı bir olaya imzasını atan Üç Kız Kardeş dizisindeki Rüçhan Hanım, yine yaptı yapacağını…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi kaliteli ve yetenekli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi en son bölümüyle Salı akşamlarını sallamıştı. Dizide Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın çok okunan Üç Kız Kardeş kitabından esinlenerek ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan ve Somer aşkı başlamadan bitti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.