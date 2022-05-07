- 07 May 2022 - 14:38 G: 07 May 2022 - 15:04

Masterchef'te Şok iddia! Dilara Mehmet Şefle Akraba Mı? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Yer Gök İnim İnim İnliyor! Meğer Mehmet Yalçınkaya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, ilk kez Mehmet Şefle akraba olup olmadığını açıkladı! Mehmet Yalçınkaya ile çıkan akrabalık haberlerinden dolayı yarışma içerisinde “Torpilli” olarak anılan Dilara Başaran öyle bir açıklama yaptı ki, yer gök resmen inim inim inledi! Meğer Dilara Başaran ve Mehmet Şef…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. olarak ayrılan Dilara Başaran, sevenlerinin kalbinde şampiyon olmuştu. Yarışmada ettiği kavgalarla ve tartışmalarla Twitter’ı her gün sallayan Dilara Başaran, yarışmadan sonra ilk kez bir açıklamada bulundu! Yarışma boyunca Mehmet Şefle akraba olduğu konuşulan Dilara Başaran, aralarındaki ilişkiyi ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 May 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

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