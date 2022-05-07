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07 May 2022 - 14:38

Masterchef'te Şok iddia! Dilara Mehmet Şefle Akraba Mı? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Yer Gök İnim İnim İnliyor! Meğer Mehmet Yalçınkaya…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, ilk kez Mehmet Şefle akraba olup olmadığını açıkladı! Mehmet Yalçınkaya ile çıkan akrabalık haberlerinden dolayı yarışma içerisinde “Torpilli” olarak anılan Dilara Başaran öyle bir açıklama yaptı ki, yer gök resmen inim inim inledi! Meğer Dilara Başaran ve Mehmet Şef…