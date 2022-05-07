- 07 May 2022 - 14:37

Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal bir boşanma kararı verildi! Öyle bir çöküş yaşanıyor ki, seyirci fragmanı izleyince bile verem olduklarını dile getiren yorumlarda bulundular! Dilekçelerin verildiği ortaya çıkarken; sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepkide bulunarak; “Yazıklar olsun” sözlerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni olan başarılı dizisinde boşanma kararının verilmesi ise yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 May 2022 - 14:37 Ankara- Yaşam

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