Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Son Kez Sarılan Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal bir boşanma kararı verildi! Öyle bir çöküş yaşanıyor ki, seyirci fragmanı izleyince bile verem olduklarını dile getiren yorumlarda bulundular! Dilekçelerin verildiği ortaya çıkarken; sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepkide bulunarak; “Yazıklar olsun” sözlerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin son bölümü Pazar akşamı ekranlara gelmişti. Pazar akşamlarının reyting rekortmeni olan başarılı dizisinde boşanma kararının verilmesi ise yürekleri sızım sızım sızlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.