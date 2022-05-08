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08 May 2022 - 11:41

Yargı Dizisinde Skandal Boşanma Kararı! Son Kez Sarılan Ceylin ve Ilgaz Dilekçeyi Verdiler! Öyle Bir Bitiş Yaşanıyor Ki, Seyirci Verem Olacak! “Yazıklar Olsun!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da skandal bir boşanma kararı verildi! Öyle bir çöküş yaşanıyor ki, seyirci fragmanı izleyince bile verem olduklarını dile getiren yorumlarda bulundular! Dilekçelerin verildiği ortaya çıkarken; sosyal medya kullanıcıları ise bu duruma tepkide bulunarak; “Yazıklar olsun” sözlerini dile getirdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…