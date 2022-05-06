Bir Zamanlar Çukurova’ya Demir Yaman’ın Dönüş Tarihi Ortaya Çıktı! El, Kol Titriyor; Son Karar Verildi! Araya O İsim Girince…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan büyük müjde çıktı! Demir Yaman karakterinin diziye döneceği tarih gündeme bomba gibi düştü. El kol titreten bu karar için son imzaların atılmış olması da iddialar arasında yerini aldı! Araya o ismin girmesiyle yeniden dizide olacak olan Murat Ünalmış, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova’nın yapımcısı Murat Ünalmış’ın kapısını çalıp araya girince; final senaryosu yeniden yazıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.