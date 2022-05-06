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06 May 2022 - 17:55

Bir Zamanlar Çukurova’ya Demir Yaman’ın Dönüş Tarihi Ortaya Çıktı! El, Kol Titriyor; Son Karar Verildi! Araya O İsim Girince…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan büyük müjde çıktı! Demir Yaman karakterinin diziye döneceği tarih gündeme bomba gibi düştü. El kol titreten bu karar için son imzaların atılmış olması da iddialar arasında yerini aldı! Araya o ismin girmesiyle yeniden dizide olacak olan Murat Ünalmış, dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…