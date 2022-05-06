Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam Geldi! Tek Gecede Etiketler Değişti; Görenler Aklını Kaybediyor! En Az 100 Lira…

Normal şartlarda Temmuz ayında zam gelmesi beklenen sigara ve alkol ürünleri artan enflasyondan dolayı sürpriz bir şekilde dün itibariyle zamlandı. Sigaraya gelen 2 liralık zamla birlikte birçok kişi sigarayı bırakacağına dair yorumlarda bulunsa bile birçok kişi ne kadar zam gelirse gelsin sigaradan vazgeçemediğini açıkladı! Peki, alkole gelen zam ne kadar oldu?

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