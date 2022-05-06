Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam Geldi! Tek Gecede Etiketler Değişti; Görenler Aklını Kaybediyor! En Az 100 Lira…
Sigaraya gelen olağanüstü üst üste zamlardan sonra gözler alkole gelecek olan zamlara kaymıştı ki, çok geçmeden birde alkole zam geldi! Tek gece tüm etiketler değişirken; alkol alıcısı ise karşısında gördüğü fiyatlar karşısında büyük şoku yaşadı! Binlerce kişi bu zamları hem beğendi, hem de eleştirdi. Peki, alkole ne kadar zam geldi?
Normal şartlarda Temmuz ayında zam gelmesi beklenen sigara ve alkol ürünleri artan enflasyondan dolayı sürpriz bir şekilde dün itibariyle zamlandı. Sigaraya gelen 2 liralık zamla birlikte birçok kişi sigarayı bırakacağına dair yorumlarda bulunsa bile birçok kişi ne kadar zam gelirse gelsin sigaradan vazgeçemediğini açıkladı! Peki, alkole gelen zam ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.