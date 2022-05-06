- 06 May 2022 - 18:22

Alkol Fiyatlarına Zam Üzerine Zam Geldi! Tek Gecede Etiketler Değişti; Görenler Aklını Kaybediyor! En Az 100 Lira…

Sigaraya gelen olağanüstü üst üste zamlardan sonra gözler alkole gelecek olan zamlara kaymıştı ki, çok geçmeden birde alkole zam geldi! Tek gece tüm etiketler değişirken; alkol alıcısı ise karşısında gördüğü fiyatlar karşısında büyük şoku yaşadı! Binlerce kişi bu zamları hem beğendi, hem de eleştirdi. Peki, alkole ne kadar zam geldi?

Normal şartlarda Temmuz ayında zam gelmesi beklenen sigara ve alkol ürünleri artan enflasyondan dolayı sürpriz bir şekilde dün itibariyle zamlandı. Sigaraya gelen 2 liralık zamla birlikte birçok kişi sigarayı bırakacağına dair yorumlarda bulunsa bile birçok kişi ne kadar zam gelirse gelsin sigaradan vazgeçemediğini açıkladı! Peki, alkole gelen zam ne kadar oldu?

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06 May 2022 - 18:22 Ankara- Yaşam

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