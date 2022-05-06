Fenomen Gelin Hanife Gürdal Bikinisiyle Ortalığı Dağıttı! Önce Gece Kulübü Sonra Bu… “Mübarek Cuma Günü!” Tepkiler Gırla…

Bir zamanların bomba isimlerinden biri olan Hanife Gürdal katılmış olduğu evlilik programlarındaki düşünceleri ve duruşuyla hem binlerce hayran hem de binlerce eleştiri almıştı. Evlilik programlarının yapıldığı dönemlerde türban takan Hanife Gürdal, evlenme programlarının bitimiyle bambaşka bir hale girmişti. Tarzında büyük bir değişiklik yapan Hanife Gürdal şimdide bikinili bir paylaşımda bulunarak yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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