Fenomen Gelin Hanife Gürdal Bikinisiyle Ortalığı Dağıttı! Önce Gece Kulübü Sonra Bu… “Mübarek Cuma Günü!” Tepkiler Gırla…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan fenomen gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal; bikinili paylaşımıyla ortalığı dağıttı! Önce gece kulübünden paylaşım yapan Hanife Gürdal daha sonra bikinisiyle paylaşım yapınca tepkiler arka arkaya geldi. Birde Cuma günü bikinisiyle pozlar verince birçok kişi “Mübarek Cuma günü! Hiç saygın kalmamış” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bir zamanların bomba isimlerinden biri olan Hanife Gürdal katılmış olduğu evlilik programlarındaki düşünceleri ve duruşuyla hem binlerce hayran hem de binlerce eleştiri almıştı. Evlilik programlarının yapıldığı dönemlerde türban takan Hanife Gürdal, evlenme programlarının bitimiyle bambaşka bir hale girmişti. Tarzında büyük bir değişiklik yapan Hanife Gürdal şimdide bikinili bir paylaşımda bulunarak yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.