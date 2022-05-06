- 06 May 2022 - 19:18 G: 06 May 2022 - 19:26

Survivor Gökhan Keser Ölüm Sessizliğini Bozdu! Gelir Gelmez Yargı Dağıttı; Sözleri Twitter’ı Salladı Geçti! Merve, Nisa ve Evrim İçin…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışması olan Survivor’dan birkaç hafta önce ayrılan Gökhan Keser, sonunda ölüm sessizliğini bozdu! Adadan İstanbul’a gelir gelmez efendiliğiyle yargı dağıtan Gökhan Keser, Twitter’ı resmen salladı geçti! Merve, Nisa, Evrim ve Ayşe için şok sözlerde bulunan Gökhan Keser, milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Survivor yarışmasına Ünlüler takımında başlayacak olan Gökhan Keser, Avatar Atakan’ın kadroya girmesiyle birlikte Gönüllüler takımına geçmişti. Dikkatleri üzerine çeken, yakışıklılığıyla adada seçilen Gökhan Keser, Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte sosyal medya üzerinde ilk paylaşımı yaparak sessizliğini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 May 2022 - 19:18 Ankara- Yaşam

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