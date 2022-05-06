Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Çamaşırsız Pozlarıyla… Görenler Yandı Tutuştu; “Beyin Fakiri Somer!” Cayır Cayır Yaktı…

Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarına damgasını vuruyor. İclal Aydın’ın en çok okunan eserlerinden biri olan Üç Kız Kardeş kitabının diziye uyarlandığı gözler önüne seriliyor. Güzelliğinden ve Türkan Şoray’dan esinlenerek dizideki adı Türkan olan Özgü Kaya’nın son paylaşımında iç çamaşırı giymemesi ise milyonların ateşini yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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