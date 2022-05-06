Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ı Çamaşırsız Pozlarıyla… Görenler Yandı Tutuştu; “Beyin Fakiri Somer!” Cayır Cayır Yaktı…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesti! Görenleri yakıp yıkan güzel oyuncu Özgü Kaya’ya dizide kendisine aşık olmayan Somer için yorumlar gırla geldi. Birçok kişi Türkan’ın güzelliğine karşılık olarak Somer’e “Beyin fakiri Somer” yorumları yapıldı! İşte Özgü Kaya’dan cayır cayır yakan pozlar…
Başrollerinde İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarına damgasını vuruyor. İclal Aydın’ın en çok okunan eserlerinden biri olan Üç Kız Kardeş kitabının diziye uyarlandığı gözler önüne seriliyor. Güzelliğinden ve Türkan Şoray’dan esinlenerek dizideki adı Türkan olan Özgü Kaya’nın son paylaşımında iç çamaşırı giymemesi ise milyonların ateşini yükseltti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.