- 07 May 2022 - 09:07 G: 07 May 2022 - 09:10

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 7 Mayıs 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 7 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Her gün düzenli olarak gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarını cumartesi günü de sürdüren ASKİ, olası arızalara karşı nöbetçi ekiplerini sahaya çıkarmış bulunuyor. Öte yandan ASKİ’nin bu çalışmalarının su kesintileri çıkaracağı bölgeler bugün için de Ankaralılar ile paylaşılıyor. Peki, ASKİ 7 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 7 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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07 May 2022 - 09:07 - Yaşam

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