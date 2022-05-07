ASKİ Ankara Su Kesintileri: 7 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 7 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün düzenli olarak gerçekleştirilen su altyapısı çalışmalarını cumartesi günü de sürdüren ASKİ, olası arızalara karşı nöbetçi ekiplerini sahaya çıkarmış bulunuyor. Öte yandan ASKİ’nin bu çalışmalarının su kesintileri çıkaracağı bölgeler bugün için de Ankaralılar ile paylaşılıyor. Peki, ASKİ 7 Mayıs Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 7 Mayıs Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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