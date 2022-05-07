7 Mayıs 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 7 Mayıs 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Elektrik çalışmalarını Ankaralıların taleplerine daha hızlı yanıt verebilmek adına hafta sonunda da sürdüren Başkent EDAŞ, bu çalışmaların ortaya çıkaracağı elektrik kesintileri için başkentlileri uyarıyor. Öte yandan Ankara’da bugün yaşanacak olan elektrik kesintilerinden sadece o ilçeler etkileniyor. Peki, 7 Mayıs Ankara’nın hangi ilçelerinde, nerelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 7 Mayıs Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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