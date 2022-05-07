Her burcun insanına sır verilmeyeceği aşikar olsa da hangi burcun insanına sır verileceği pek de bilinmiyor. Öte yandan bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar sır saklama konusunda hiç de fena bir iş ortaya çıkarmıyor! Peki, ağzı en sıkı olan burçlar hangisidir? İşte sırrınızı mezara kadar götüren sır küpü olan o burçlar…

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