Ağzı En Sıkı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Sırrınızı Mezara Kadar Götüren Sır Küpü Olan O Burçlar
Her burcun insanına sır verilmeyeceği aşikar olsa da hangi burcun insanına sır verileceği pek de bilinmiyor. Öte yandan bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar sır saklama konusunda hiç de fena bir iş ortaya çıkarmıyor! Sizde ağzı en sıkı olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanına sır verilmeyeceği aşikar olsa da hangi burcun insanına sır verileceği pek de bilinmiyor. Öte yandan bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar sır saklama konusunda hiç de fena bir iş ortaya çıkarmıyor! Peki, ağzı en sıkı olan burçlar hangisidir? İşte sırrınızı mezara kadar götüren sır küpü olan o burçlar…
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07 May 2022 - 09:19 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.