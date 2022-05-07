Çok Güzel Olup Çirkin Seven Burçlar Hangisidir? İşte Hem Yüzü, Hem Kalbi Güzel Olan O Burçlar…
Her burcun insanı karşı cinste Aslanlar gibi fiziki özellikler aramıyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine çirkin olan insanlara karakteristik olarak çekiliyor. Hem yüzü hem de kalbi güzel diyebileceğimiz bu burçları görenler ise oldukça şaşırıyor. İşte çok güzel olup çirkin seven burçlarla ilgili detaylar...
Her burcun insanı karşı cinste Aslanlar gibi fiziki özellikler aramıyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine çirkin olan insanlara karakteristik olarak çekiliyor. Hem yüzü hem de kalbi güzel diyebileceğimiz bu burçları görenler ise, bir hayli şaşırıyor. Peki, çok güzel olup çirkin seven burçlar hangisidir? İşte hem yüzü, hem kalbi güzel olan o burçlar…
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07 May 2022 - 09:22 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.