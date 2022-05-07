Her burcun insanı karşı cinste Aslanlar gibi fiziki özellikler aramıyor. Bu listede yer alan burçlar tam aksine çirkin olan insanlara karakteristik olarak çekiliyor. Hem yüzü hem de kalbi güzel diyebileceğimiz bu burçları görenler ise, bir hayli şaşırıyor. Peki, çok güzel olup çirkin seven burçlar hangisidir? İşte hem yüzü, hem kalbi güzel olan o burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...