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07 May 2022 - 09:26

Survivor Adem, Acun Ilıcalı'yla Birbirine Girdi! Çileden Çıktı, Araya O İsimler Girince Resti Çekti! Diskalifiye Kararı ve Valizi Eline Verildi...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük skandal koptu! Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı resmen birbirine girdi! Çileden çıkan Adem Kılıççı, bir de o isimlerin araya girdiğini görünce resmen resti çekti. Bunun üzerine Acun Medya ise Adem Kılıççı’ya diskalifiye kararını ve valizini verdi! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?