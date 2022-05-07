Bazı burçların karakteristik özellikleri gereği sezdikleri her şey doğru çıkıyor. Yaşamlarını bu sayede gayet yönlendiren bu burçların en büyük özelliği ise, tahminlerinde ve önsezilerinde asla yanılmamaları oluyor. Peki, her dediği çıkan burçlar hangisidir? İşte olacakları önceden gören ve hisseden o burçlar…

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