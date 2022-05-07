Dünyanın mucizevi duygularından biri olan aşk, her burca sahip olan insanlar için aynı şeyi ifade etmese de bu listede yer alan burçlar için dünyanın en eşsiz duygusu olarak tanımlanıyor. Öyle ki, görür görmez aşka inanan bu burçlar, aşık olduğunda da mantığını bir süreliğine devre dışı bırakıyor! Peki, görür görmez aşkın büyüsüne kapılan burçlar hangisidir? İşte aklıyla hareket edemeyen o burçlar…

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