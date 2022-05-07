Görür Görmez Aşkın Büyüsüne Kapılan Burçlar Hangisidir? İşte Aklıyla Hareket Edemeyen O Burçlar…
Dünyanın mucizevi duygularından biri olan aşk, her burca sahip olan insanlar için aynı şeyi ifade etmese de bu listede yer alan burçlar için dünyanın en eşsiz duygusu olarak tanımlanıyor. İşte görür görmez aşkın büyüsüne kapılan burçlar ve özellikleri...
Dünyanın mucizevi duygularından biri olan aşk, her burca sahip olan insanlar için aynı şeyi ifade etmese de bu listede yer alan burçlar için dünyanın en eşsiz duygusu olarak tanımlanıyor. Öyle ki, görür görmez aşka inanan bu burçlar, aşık olduğunda da mantığını bir süreliğine devre dışı bırakıyor! Peki, görür görmez aşkın büyüsüne kapılan burçlar hangisidir? İşte aklıyla hareket edemeyen o burçlar…
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07 May 2022 - 09:30 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.