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07 May 2022 - 09:55

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Öyle Bir Üst Giydi Ki, Alişan Anında Devreye Girdi! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan bel dekolteli fizik şov geldi! Öyle bir üst giydi ki, Alişan duramadı ve devreye girdi! Birçok kişi ise Alişan’ın eşi Buse Varol’un iki çocuk doğurmasına rağmen kusursuz bir fiziğe sahip olmasının nedenini sorarak; “İki annesi kadınsın! Nasıl böyle zayıfsın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…