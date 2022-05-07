- 07 May 2022 - 09:55 G: 07 May 2022 - 10:00

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Öyle Bir Üst Giydi Ki, Alişan Anında Devreye Girdi! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” Alev Alev…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan bel dekolteli fizik şov geldi! Öyle bir üst giydi ki, Alişan duramadı ve devreye girdi! Birçok kişi ise Alişan’ın eşi Buse Varol’un iki çocuk doğurmasına rağmen kusursuz bir fiziğe sahip olmasının nedenini sorarak; “İki annesi kadınsın! Nasıl böyle zayıfsın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kısa bir süre önce Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarıyla gündemde yerlerini almışlardı. Boşanma iddialarının çıktığı dönemde Buse Varol birde alyansız görüntülenince ikili arasındaki tüm bağların koptuğu düşünülmüştü. Tüm bu iddialara resti çeken örnek çift Alişan ve Buse Varol el ele görüntülenerek; kötü günlere bir çizik çektiklerini göstermişlerdi. 5. yıllarını kutlayan ikiliden Buse Varol ise öyle bir üst giydi ki…

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07 May 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

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