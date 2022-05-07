Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Öyle Bir Üst Giydi Ki, Alişan Anında Devreye Girdi! “İki Çocuk Annesi Kadınsın!” Alev Alev…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’dan bel dekolteli fizik şov geldi! Öyle bir üst giydi ki, Alişan duramadı ve devreye girdi! Birçok kişi ise Alişan’ın eşi Buse Varol’un iki çocuk doğurmasına rağmen kusursuz bir fiziğe sahip olmasının nedenini sorarak; “İki annesi kadınsın! Nasıl böyle zayıfsın” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce Alişan ve Buse Varol boşanma iddialarıyla gündemde yerlerini almışlardı. Boşanma iddialarının çıktığı dönemde Buse Varol birde alyansız görüntülenince ikili arasındaki tüm bağların koptuğu düşünülmüştü. Tüm bu iddialara resti çeken örnek çift Alişan ve Buse Varol el ele görüntülenerek; kötü günlere bir çizik çektiklerini göstermişlerdi. 5. yıllarını kutlayan ikiliden Buse Varol ise öyle bir üst giydi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.