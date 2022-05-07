Masterchef Yarışmasının Yeni Şefleri Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar resmen başladı Kısa bir süre önce başvuruları durdurulan Masterchef yarışmasında toplantılarda başlamıştı ama başta Mehmet Şef olmak üzere diğer şeflerden kahreden haber geldi. Acun Ilıcalı’yla sözleşmeleri bitiren üç ismin yerine öyle isimlerle anlaşma yapılmaya başlandı ki…

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