Masterchef Yarışmasının Yeni Şefleri Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük değişiklik başladı! Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’yla sözleşmeleri bitiren Acun Medya’nın yeni şefleri ise basına sızdırıldı. Gündemin popüler şefleri olan CZN Burak, Nusret Gökçe ve birçok isimle görüşmeler yapan Acun Ilıcalı, eski şefleri resmen sildi attı! İşte bombaları patlatan yeni şefler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar resmen başladı Kısa bir süre önce başvuruları durdurulan Masterchef yarışmasında toplantılarda başlamıştı ama başta Mehmet Şef olmak üzere diğer şeflerden kahreden haber geldi. Acun Ilıcalı’yla sözleşmeleri bitiren üç ismin yerine öyle isimlerle anlaşma yapılmaya başlandı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.