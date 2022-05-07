- 07 May 2022 - 10:22

Masterchef Yarışmasının Yeni Şefleri Basına Sızdı! CZN Burak, Nusret Gökçe… Acun Ilıcalı Eski Şefleri Sildi Attı! Bombalar Patlıyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük değişiklik başladı! Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’yla sözleşmeleri bitiren Acun Medya’nın yeni şefleri ise basına sızdırıldı. Gündemin popüler şefleri olan CZN Burak, Nusret Gökçe ve birçok isimle görüşmeler yapan Acun Ilıcalı, eski şefleri resmen sildi attı! İşte bombaları patlatan yeni şefler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar resmen başladı Kısa bir süre önce başvuruları durdurulan Masterchef yarışmasında toplantılarda başlamıştı ama başta Mehmet Şef olmak üzere diğer şeflerden kahreden haber geldi. Acun Ilıcalı’yla sözleşmeleri bitiren üç ismin yerine öyle isimlerle anlaşma yapılmaya başlandı ki…

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07 May 2022 - 10:22 Ankara- Yaşam

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