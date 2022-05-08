Aziz Dizisinden Dilruba’nın Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Sevenleri Gözyaşlarına Boğuldu; Salya Sümük Ağladı! Meğer…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’de büyük bir ayrılık daha yaşandı! Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez’in vedası ekranlara geldi. Sevenlerini gözyaşlarına boğan bu ayrılık; sosyal medyada salya sümük gözyaşlarına neden oldu! Damla Sönmez’in beklenmedik vedasından hemen sonra neden diziden ayrıldığı büyük bir merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Aziz dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara geldi. Dilruba’nın ansız vedası yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Her şeyden ve herkesten kopup giden Dilruba’nın diziden neden ayrıldığı ise sonunda ortaya çıktı! Peki, Damla Sönmez neden diziden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.