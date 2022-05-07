- 07 May 2022 - 14:55 G: 07 May 2022 - 15:10

Şarkılar Bizi Söyler’den İbo Show’a Rest! Öyle İsimler Geliyor Ki, Canlı Yayında Bombalar Patlatacak! Kanal D Yıllardır Bekleneni Yaptı…

Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler için son dakika bombası patladı! STAR TV ekranlarında yer alan İbo Show’a rest çekildiğine dair yorumlar konukların ortaya çıkmasıyla birlikte dile getirilmeye başlandı. Canlı yayına katılacak olan isimler tek tek açıklanırken; Kanal D, yıllardır ekranlarda olması beklenen isimlere teklif götürdüğü ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her hafta farklı bir konsept ve farklı isimlerle seyircilerin karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, sesleriyle kulakların pasını siliyor. Konuk olarak ağırladığı isimlerle hem eğlenceli hem de keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler programının konukları ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 May 2022 - 14:55 Ankara- Yaşam

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