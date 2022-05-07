Şarkılar Bizi Söyler’den İbo Show’a Rest! Öyle İsimler Geliyor Ki, Canlı Yayında Bombalar Patlatacak! Kanal D Yıllardır Bekleneni Yaptı…

Her hafta farklı bir konsept ve farklı isimlerle seyircilerin karşısına çıkan Şarkılar Bizi Söyler programında yer alan Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, sesleriyle kulakların pasını siliyor. Konuk olarak ağırladığı isimlerle hem eğlenceli hem de keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler programının konukları ise ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!