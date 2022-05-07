- 07 May 2022 - 15:10 G: 07 May 2022 - 15:14

Hande Erçel’e Büyük Şov Biricik Aşkından Geldi! Öyle Bir Paylaşımda Bulundu Ki, Nefesler Kesildi! “Vay Maşallah! Her Eve Lazım”

Bir süredir ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşım ile hem takipçilerinin hem de ünlüler dünyasının hedefi haline geldi. Paylaşımı ile çok ses getiren Kaan Yıldırım’a ünlü oyuncu Salih Bademci’den gelen yorum ise, herkesi bir hayli güldürdü. İşte o yorum ve detaylar...

Bir süredir ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün sosyal medyadan gerçekleştirdiği paylaşım ile hem takipçilerinin hem de ünlüler dünyasının hedefi haline geldi. Paylaşımı ile çok ses getiren Kaan Yıldırım’a ünlü oyuncu Salih Bademci’den gelen yorum ise, herkesi bir hayli güldürdü. Öte yandan Hande Erçel’in bu paylaşıma ne diyeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Peki, Hande Erçel’in sevgilisi Kaan Yıldırım ne yaptı? Kaan Yıldırım nasıl bir paylaşım yaptı? Kaan Yıldırım’ın paylaşımına Salih Bademci nasıl bir yorum yaptı? İşte, detaylar…

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07 May 2022 - 15:10 - Magazin

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