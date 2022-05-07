Söylemezsem Olmaz’dan Bomba Yasak Aşk! Bircan Bali Öyle Bir Bomba Patlattı Ki, Milyonlar Mosmor Oldu! Yatak Odası İddiaları…
Yaptıkları magazin yorumları ile ünlüler dünyasının altını üstüne getiren Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunumu ile Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının hedefinde bu kez ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli vardı. İşte Söylemezsem Olmaz
Yaptıkları magazin yorumları ile ünlüler dünyasının altını üstüne getiren Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunumu ile Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının hedefinde bu kez ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli vardı. Mustafa Ceceli’nin Azerbaycan gezisinde yaşadıklarını ele alan Söylemezsem Olmaz program yorumcularından Bircan Bali, ünlü şarkıcıya ağır sözler ile yüklendi! Peki, Söylemezsem Olmaz programında neler oluyor? Bircan Bali ile Mustafa Ceceli polemiği ne? Bircan Balı, Mustafa Ceceli için ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
07 May 2022 - 15:14 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.