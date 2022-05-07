Söylemezsem Olmaz’dan Bomba Yasak Aşk! Bircan Bali Öyle Bir Bomba Patlattı Ki, Milyonlar Mosmor Oldu! Yatak Odası İddiaları…

Yaptıkları magazin yorumları ile ünlüler dünyasının altını üstüne getiren Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in sunumu ile Beyaz TV ekranlarından yayınlanan Söylemezsem Olmaz isimli magazin programının hedefinde bu kez ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli vardı. Mustafa Ceceli’nin Azerbaycan gezisinde yaşadıklarını ele alan Söylemezsem Olmaz program yorumcularından Bircan Bali, ünlü şarkıcıya ağır sözler ile yüklendi! Peki, Söylemezsem Olmaz programında neler oluyor? Bircan Bali ile Mustafa Ceceli polemiği ne? Bircan Balı, Mustafa Ceceli için ne dedi? İşte, detaylar…

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