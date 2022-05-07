Survivor Murat Ceylan Bıktı Usandı! Yarışmacılar Birbirine Girdi; O Resmen Hastanelik Oldu! Ne Yaptıysa Olmadı, Ada Karıştı!
TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüne damga vuran dokunulmazlık temalı ödül oyunu değil, yarışmacılar arasında çıkan gerginlik oldu. Parkur yarışı esnasında Ogeday ile Adem’in arasında başlayan tartışmanın parkur dışına taşınması sunucu Murat Ceylan’ı harekete geçirirken merak edilen detaylar haberimizde...
TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüne damga vuran dokunulmazlık temalı ödül oyunu değil, yarışmacılar arasında çıkan gerginlik oldu. Parkur yarışı esnasında Ogeday ile Adem’in arasında başlayan tartışmanın parkur dışına taşınması sunucu Murat Ceylan’ı harekete geçirirken; masaya bir kez daha diskalifiye kozunun konulmasına neden oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 Adem ile Ogeday neden kavga etti? Survivor All Star 2022 Adem ile Ogeday diskalifiye edildi mi? İşte, detaylar…
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07 May 2022 - 15:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.