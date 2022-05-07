- 07 May 2022 - 15:19 G: 07 May 2022 - 15:25

Survivor Murat Ceylan Bıktı Usandı! Yarışmacılar Birbirine Girdi; O Resmen Hastanelik Oldu! Ne Yaptıysa Olmadı, Ada Karıştı!

TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüne damga vuran dokunulmazlık temalı ödül oyunu değil, yarışmacılar arasında çıkan gerginlik oldu. Parkur yarışı esnasında Ogeday ile Adem’in arasında başlayan tartışmanın parkur dışına taşınması sunucu Murat Ceylan’ı harekete geçirirken merak edilen detaylar haberimizde...

TV8 ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Survivor All Star 2022 yarışmasının son bölümüne damga vuran dokunulmazlık temalı ödül oyunu değil, yarışmacılar arasında çıkan gerginlik oldu. Parkur yarışı esnasında Ogeday ile Adem’in arasında başlayan tartışmanın parkur dışına taşınması sunucu Murat Ceylan’ı harekete geçirirken; masaya bir kez daha diskalifiye kozunun konulmasına neden oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışmasında neler oluyor? Survivor All Star 2022 Adem ile Ogeday neden kavga etti? Survivor All Star 2022 Adem ile Ogeday diskalifiye edildi mi? İşte, detaylar…

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07 May 2022 - 15:19 - Magazin

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