Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal Şimdide Dantelli Geceliğiyle… Öyle Bir Poz Verdi Ki, Milyonlar Dehşete Düştü! “Bu Kadarı Da Pes!”
Katıldığı evlilik programlarında sergilediği tavırlar ile öne çıkan gelin adaylarından biri olan Hanife Gürdal, programların yayından kaldırılmasının ardından kendisini destekleyen seyircisi ile irtibat halinde kalmaya sosyal medya hesabından devam etti. İşte fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ile ilgili detaylar haberimizde...
Katıldığı evlilik programlarında sergilediği tavırlar ile öne çıkan gelin adaylarından biri olan Hanife Gürdal, programların yayından kaldırılmasının ardından kendisini destekleyen seyircisi ile irtibat halinde kalmaya sosyal medya hesabından devam etti. İzdivaç programlarının ardından bir hayli değişen Hanife Gürdal, geçtiğimiz gün yaptığı gecelik paylaşımı ile sosyal medyada resmen olay yarattı. Öte yandan Hanife Gürdal’ın o paylaşımına gelen bir yorum, herkesi hayrete düşürdü! Peki, izdivaç programına katılan Hanife Gürdal ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Hanife Gürdal evlendi mi, kiminle evlendi? Hanife Gürdal, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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07 May 2022 - 15:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.