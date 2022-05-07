Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal Şimdide Dantelli Geceliğiyle… Öyle Bir Poz Verdi Ki, Milyonlar Dehşete Düştü! “Bu Kadarı Da Pes!”

Katıldığı evlilik programlarında sergilediği tavırlar ile öne çıkan gelin adaylarından biri olan Hanife Gürdal, programların yayından kaldırılmasının ardından kendisini destekleyen seyircisi ile irtibat halinde kalmaya sosyal medya hesabından devam etti. İzdivaç programlarının ardından bir hayli değişen Hanife Gürdal, geçtiğimiz gün yaptığı gecelik paylaşımı ile sosyal medyada resmen olay yarattı. Öte yandan Hanife Gürdal’ın o paylaşımına gelen bir yorum, herkesi hayrete düşürdü! Peki, izdivaç programına katılan Hanife Gürdal ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Hanife Gürdal evlendi mi, kiminle evlendi? Hanife Gürdal, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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