- 07 May 2022 - 15:27 G: 07 May 2022 - 15:35

Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman ve Ramazan nişanlarında birbirlerine girdi! Nişanları tam anlamıyla cenazeye dönerken; araya giren o isim her şeyi yoluna koydu! Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin fragmanı ise sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisinde bayram arası verilmişti ve 14 Mayıs’ta ekranlara gelecekti. Peki, yeni bölümde Asuman ve Ramazan cephesinde neler olacak?

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07 May 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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