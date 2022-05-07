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07 May 2022 - 15:27

Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman ve Ramazan nişanlarında birbirlerine girdi! Nişanları tam anlamıyla cenazeye dönerken; araya giren o isim her şeyi yoluna koydu! Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin fragmanı ise sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…