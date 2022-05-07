Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman ve Ramazan nişanlarında birbirlerine girdi! Nişanları tam anlamıyla cenazeye dönerken; araya giren o isim her şeyi yoluna koydu! Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin fragmanı ise sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümünün bu akşam ekranlara gelmesi beklenen Gönül Dağı dizisinde bayram arası verilmişti ve 14 Mayıs’ta ekranlara gelecekti. Peki, yeni bölümde Asuman ve Ramazan cephesinde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.