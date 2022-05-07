Hadise’nin Balayı Görüntüleri Milyonları Titretti! Çiçeği Burnunda Hallerini Paylaştı; Sosyal Medya İnledi! El Ele, Kol Kola…

Magazin dünyasının fenomen ikililerinden biri haline gelen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, balayına çıktı. Evliliklerini hala resmi olarak deklare etmemiş olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklama öncesinde gelen o balayı fotoğrafı ise, herkesi adeta şoke etti. Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi mi, ne zaman evlendi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, balayına nereye gitti? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, nasıl bir fotoğraf paylaştı? İşte, detaylar…

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