Hadise’nin Balayı Görüntüleri Milyonları Titretti! Çiçeği Burnunda Hallerini Paylaştı; Sosyal Medya İnledi! El Ele, Kol Kola…
Magazin dünyasının fenomen ikililerinden biri haline gelen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, balayına çıktı. Evliliklerini hala resmi olarak deklare etmemiş olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklama öncesinde gelen o balayı fotoğrafı ise, herkesi adeta şoke etti. İşte Hadise ve Balayı görüntüleri...
Magazin dünyasının fenomen ikililerinden biri haline gelen Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, balayına çıktı. Evliliklerini hala resmi olarak deklare etmemiş olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinden açıklama öncesinde gelen o balayı fotoğrafı ise, herkesi adeta şoke etti. Peki, Hadise ile Mehmet Dinçerler evlendi mi, ne zaman evlendi? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, balayına nereye gitti? Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, nasıl bir fotoğraf paylaştı? İşte, detaylar…
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07 May 2022 - 15:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.