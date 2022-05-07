Seda Sayan’ın Eşi Çağlar Ökten Aşka Geldi! Seda’nın Yollarına Gül Döktü; Sosyal Medya Karıştı! “Keşke Oğlunla İlgilensen!”

Nikahlarını öne çekerek Ramazan Bayramı öncesinde evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, şimdilerde balayının tadını çıkarmaya başladı. Paris’e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, balayı fotoğraflarını da sık sık takipçilerine sunmayı ihmal etmedi. Öte yandan Çağlar Ökten’in eşi Seda Sayan’a yaptığı sürprizin fotoğraflanması ise, tüm sosyal medyayı bir anda karıştırdı! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti balayına nereye gitti? Çağlar Ökten, Seda Sayan için ne yaptı? İşte, detaylar…

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