Seda Sayan’ın Eşi Çağlar Ökten Aşka Geldi! Seda’nın Yollarına Gül Döktü; Sosyal Medya Karıştı! “Keşke Oğlunla İlgilensen!”
Paris’e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, balayı fotoğraflarını da sık sık takipçilerine sunmayı ihmal etmedi. Öte yandan Çağlar Ökten’in eşi Seda Sayan’a yaptığı sürprizin fotoğraflanması ise, tüm sosyal medyayı bir anda karıştırdı! İşte detaylar...
Nikahlarını öne çekerek Ramazan Bayramı öncesinde evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, şimdilerde balayının tadını çıkarmaya başladı. Paris’e giden Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, balayı fotoğraflarını da sık sık takipçilerine sunmayı ihmal etmedi. Öte yandan Çağlar Ökten’in eşi Seda Sayan’a yaptığı sürprizin fotoğraflanması ise, tüm sosyal medyayı bir anda karıştırdı! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti balayına nereye gitti? Çağlar Ökten, Seda Sayan için ne yaptı? İşte, detaylar…
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07 May 2022 - 15:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.