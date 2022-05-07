Yargı Dizisinde “Olmaz” Denilen Oldu! Zafer’in Ölümünden Sonra Bir Radikal Karar Daha Alındı! Televizyon Dünyası Sallanıyor!

Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yavaş yavaş sezon finaline yaklaşırken; heyecan ve gerilimin seviyesini de artırmaya başladı. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinden arka arkaya gelen yeni bölüm fragmanları, “yok artık!” dedirtti. Ilgaz’ın kararı herkesi şaşırtırken; Ceylin’in o sözleri ise, şimdiden yürekleri burktu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor, Ceylin ile Ilgaz boşanıyor mu? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

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