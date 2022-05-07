Yargı Dizisinde “Olmaz” Denilen Oldu! Zafer’in Ölümünden Sonra Bir Radikal Karar Daha Alındı! Televizyon Dünyası Sallanıyor!
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yavaş yavaş sezon finaline yaklaşırken; heyecan ve gerilimin seviyesini de artırmaya başladı. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinden arka arkaya gelen yeni bölüm fragmanları, “yok artık!” dedirtti. İşte Yargı dizisi ile ilgili son detaylar...
Kanal D ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, yavaş yavaş sezon finaline yaklaşırken; heyecan ve gerilimin seviyesini de artırmaya başladı. Ilgaz ile Ceylin’in ilişkilerinde yaşanan sıkıntılar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisinden arka arkaya gelen yeni bölüm fragmanları, “yok artık!” dedirtti. Ilgaz’ın kararı herkesi şaşırtırken; Ceylin’in o sözleri ise, şimdiden yürekleri burktu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor, Ceylin ile Ilgaz boşanıyor mu? Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Yargı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…
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07 May 2022 - 15:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.