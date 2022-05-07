Esra Ezmeci’ye Gelen Soru Evlilikten Tiksindirdi; Boşanmaları Artırdı! Mideler Ağızlara Geliyor; Kocası… “İğrenç!”

FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun isimli gündüz kuşağı programında yer aldıktan sonra popülaritesini daha da artıran ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde takipçilerinden gelen ilginç sorulara verdiği yanıtlar ile dikkat çekmeye başladı. Takipçilerinin ilişkileri ile ilgili sorunlarını çözmesine bu sayede yardımcı olmayı amaçlayan Esra Ezmeci, son paylaşımıyla ise, resme herkesi şaşkına döndürdü! Peki, Esra Ezmeci Instagram hesabında ne paylaştı? Esra Ezmeci’ye nasıl bir soru geldi? Esra Ezmeci, ilginç evlilik sorularına nasıl bir yanıt verdi? İşte, detaylar…

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