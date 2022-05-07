Esra Ezmeci’ye Gelen Soru Evlilikten Tiksindirdi; Boşanmaları Artırdı! Mideler Ağızlara Geliyor; Kocası… “İğrenç!”
Takipçilerinin ilişkileri ile ilgili sorunlarını çözmesine bu sayede yardımcı olmayı amaçlayan Esra Ezmeci, son paylaşımıyla ise, resme herkesi şaşkına döndürdü! Peki, Esra Ezmeci Instagram hesabında ne paylaştı? İşte Esra Ezmeci ile ilgili son gelişmeler...
FOX TV ekranlarından yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun isimli gündüz kuşağı programında yer aldıktan sonra popülaritesini daha da artıran ünlü psikolog Esra Ezmeci, son dönemlerde takipçilerinden gelen ilginç sorulara verdiği yanıtlar ile dikkat çekmeye başladı. Takipçilerinin ilişkileri ile ilgili sorunlarını çözmesine bu sayede yardımcı olmayı amaçlayan Esra Ezmeci, son paylaşımıyla ise, resme herkesi şaşkına döndürdü! Peki, Esra Ezmeci Instagram hesabında ne paylaştı? Esra Ezmeci’ye nasıl bir soru geldi? Esra Ezmeci, ilginç evlilik sorularına nasıl bir yanıt verdi? İşte, detaylar…
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07 May 2022 - 15:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.