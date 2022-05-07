Survivor Seda Yarışmadan Apar Topar Çıkarıldı! Acun Ilıcalı Gelen Tepkilere Daha Fazla Dayanamadı; Noktasını Koydu! “Rezil İnsan!”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan çıkan son karar her şeyi yerle bir etti. Seda Ocak’ın apar topar yarışmadan çıkarıldığı gündeme gelirken; Acun Ilıcalı’nın gelen tepkilere daha fazla dayanamadığı gündeme bomba gibi düştü. Noktası konulan Seda Ocak’a ise milyonlarca kişi “Sen rezil bir insansın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan Dokunulmazlık ve iletişim ödülünün kazananı Kırmızı takım olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmasının son bölümünde yaşanan bir gerginlikte Seda Ocak’ın tavrı ise seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.