- 07 May 2022 - 15:53 G: 07 May 2022 - 16:04

Survivor Seda Yarışmadan Apar Topar Çıkarıldı! Acun Ilıcalı Gelen Tepkilere Daha Fazla Dayanamadı; Noktasını Koydu! “Rezil İnsan!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan çıkan son karar her şeyi yerle bir etti. Seda Ocak’ın apar topar yarışmadan çıkarıldığı gündeme gelirken; Acun Ilıcalı’nın gelen tepkilere daha fazla dayanamadığı gündeme bomba gibi düştü. Noktası konulan Seda Ocak’a ise milyonlarca kişi “Sen rezil bir insansın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Kırmızı takım ve Mavi takım arasında yaşanan Dokunulmazlık ve iletişim ödülünün kazananı Kırmızı takım olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmasının son bölümünde yaşanan bir gerginlikte Seda Ocak’ın tavrı ise seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

07 May 2022 - 15:53 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor All-Star 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 98. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 98. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 7 Mayıs 2022 98. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Murat Ceylan'ın Ada Kariyeri Bitti, Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı… mask
Survivor Murat Ceylan'ın Ada Kariyeri Bitti, Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı…
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı Kavga Kıyamet Ayrıldı! Acun Ilıcalı Kapının Önüne Koydu; Son Durum Tokat Gibi! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Survivor Ekstra’dan Murat Özarı Kavga Kıyamet Ayrıldı! Acun Ilıcalı Kapının Önüne Koydu; Son Durum Tokat Gibi! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Minik Eteği ve Bikinisiyle Baş Döndürdü! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı, Bacak Bacak Üstüne Atıp… mask
Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Minik Eteği ve Bikinisiyle Baş Döndürdü! İncecik Beliyle Fizik Şov Yaptı, Bacak Bacak Üstüne Atıp…
Survivor Batuhan Hastanelik Oldu! Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolaştı; Ne Yapacağını Şaşırdı! Merve ve Perviz’den Sonra… Yürekler Yandı! mask
Survivor Batuhan Hastanelik Oldu! Acun Ilıcalı’nın Eli Ayağına Dolaştı; Ne Yapacağını Şaşırdı! Merve ve Perviz’den Sonra… Yürekler Yandı!
Survivor Adem ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Çileden Çıktı, Araya O İsimler Girince Resti Çekti! Diskalifiye Kararı Var! Valizi Hazırlanıp Eline Verildi... mask
Survivor Adem ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! Çileden Çıktı, Araya O İsimler Girince Resti Çekti! Diskalifiye Kararı Var! Valizi Hazırlanıp Eline Verildi...
Survivor Mert Öcal’dan Titreten Sude Burcu Paylaşımı! Ayrılıkları Konuşuluyordu; Tek Bir Paylaşım Kanser Etti! Meğer İkili… mask
Survivor Mert Öcal’dan Titreten Sude Burcu Paylaşımı! Ayrılıkları Konuşuluyordu; Tek Bir Paylaşım Kanser Etti! Meğer İkili…
Survivor Barış'ın Elenmesinde Şok Detay Ortaya Çıktı! Elenmemiş, Yarışmadan Çekilmiş! Acun Medya’yla Toplantısı Basına Sızdı! Meğer Perde Arkasında İnanılmaz Gerçek Varmış… mask
Survivor Barış'ın Elenmesinde Şok Detay Ortaya Çıktı! Elenmemiş, Yarışmadan Çekilmiş! Acun Medya’yla Toplantısı Basına Sızdı! Meğer Perde Arkasında İnanılmaz Gerçek Varmış…
Survivor Mert ve Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Büyük Aşka Skandal Paylaşım Geldi! Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi… mask
Survivor Mert ve Sude Aşkı Bitti Mi? Mert Öcal’dan Büyük Aşka Skandal Paylaşım Geldi! Görenler Dayak Yemişe Döndü! “Çekirge” Göndermesi…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Ezmeci’ye Gelen Soru Evlilikten Tiksindirdi; Boşanmaları Artırdı! Mideler Ağızlara Geliyor; Kocası… “İğrenç!” mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Soru Evlilikten Tiksindirdi; Boşanmaları Artırdı! Mideler Ağızlara Geliyor; Kocası… “İğrenç!”
Seda Sayan’ın Eşi Çağlar Ökten Aşka Geldi! Seda’nın Yollarına Gül Döktü; Sosyal Medya Karıştı! “Keşke Oğlunla İlgilensen!” mask
Seda Sayan’ın Eşi Çağlar Ökten Aşka Geldi! Seda’nın Yollarına Gül Döktü; Sosyal Medya Karıştı! “Keşke Oğlunla İlgilensen!”
Hadise’nin Balayı Görüntüleri Milyonları Titretti! Çiçeği Burnunda Hallerini Paylaştı; Sosyal Medya İnledi! El Ele, Kol Kola… mask
Hadise’nin Balayı Görüntüleri Milyonları Titretti! Çiçeği Burnunda Hallerini Paylaştı; Sosyal Medya İnledi! El Ele, Kol Kola…
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler… mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler…
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal Şimdide Dantelli Geceliğiyle… Öyle Bir Poz Verdi Ki, Milyonlar Dehşete Düştü! “Bu Kadarı Da Pes!” mask
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal Şimdide Dantelli Geceliğiyle… Öyle Bir Poz Verdi Ki, Milyonlar Dehşete Düştü! “Bu Kadarı Da Pes!”
Survivor Murat Ceylan Bıktı Usandı! Yarışmacılar Birbirine Girdi; O Resmen Hastanelik Oldu! Ne Yaptıysa Olmadı, Ada Karıştı! mask
Survivor Murat Ceylan Bıktı Usandı! Yarışmacılar Birbirine Girdi; O Resmen Hastanelik Oldu! Ne Yaptıysa Olmadı, Ada Karıştı!
Söylemezsem Olmaz’dan Bomba Yasak Aşk! Bircan Bali Öyle Bir Bomba Patlattı Ki, Milyonlar Mosmor Oldu! Yatak Odası İddiaları… mask
Söylemezsem Olmaz’dan Bomba Yasak Aşk! Bircan Bali Öyle Bir Bomba Patlattı Ki, Milyonlar Mosmor Oldu! Yatak Odası İddiaları…
Hande Erçel’e Büyük Şov Biricik Aşkından Geldi! Öyle Bir Paylaşımda Bulundu Ki, Nefesler Kesildi! “Vay Maşallah! Her Eve Lazım” mask
Hande Erçel’e Büyük Şov Biricik Aşkından Geldi! Öyle Bir Paylaşımda Bulundu Ki, Nefesler Kesildi! “Vay Maşallah! Her Eve Lazım”
Şarkılar Bizi Söyler’den İbo Show’a Rest! Öyle İsimler Geliyor Ki, Canlı Yayında Bombalar Patlatacak! Kanal D Yıllardır Bekleneni Yaptı… mask
Şarkılar Bizi Söyler’den İbo Show’a Rest! Öyle İsimler Geliyor Ki, Canlı Yayında Bombalar Patlatacak! Kanal D Yıllardır Bekleneni Yaptı…
Survivor Murat Ceylan'ın Ada Kariyeri Bitti, Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı… mask
Survivor Murat Ceylan'ın Ada Kariyeri Bitti, Yarışmadan Çekildi! Artık Dayanamaz Duruma Geldi; Doktor Raporu Aldı! Yerine Gelen İsim Açıklandı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Ezmeci’ye Gelen Soru Evlilikten Tiksindirdi; Boşanmaları Artırdı! Mideler Ağızlara Geliyor; Kocası… “İğrenç!” mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Soru Evlilikten Tiksindirdi; Boşanmaları Artırdı! Mideler Ağızlara Geliyor; Kocası… “İğrenç!”
Yargı Dizisinde “Olmaz” Denilen Oldu! Zafer’in Ölümünden Sonra Bir Radikal Karar Daha Alındı! Televizyon Dünyası Sallanıyor! mask
Yargı Dizisinde “Olmaz” Denilen Oldu! Zafer’in Ölümünden Sonra Bir Radikal Karar Daha Alındı! Televizyon Dünyası Sallanıyor!
Seda Sayan’ın Eşi Çağlar Ökten Aşka Geldi! Seda’nın Yollarına Gül Döktü; Sosyal Medya Karıştı! “Keşke Oğlunla İlgilensen!” mask
Seda Sayan’ın Eşi Çağlar Ökten Aşka Geldi! Seda’nın Yollarına Gül Döktü; Sosyal Medya Karıştı! “Keşke Oğlunla İlgilensen!”
Hadise’nin Balayı Görüntüleri Milyonları Titretti! Çiçeği Burnunda Hallerini Paylaştı; Sosyal Medya İnledi! El Ele, Kol Kola… mask
Hadise’nin Balayı Görüntüleri Milyonları Titretti! Çiçeği Burnunda Hallerini Paylaştı; Sosyal Medya İnledi! El Ele, Kol Kola…
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler… mask
Gönül Dağı Dizisinde Asuman ve Ramazan Birbirine Girdi! Nişanları Cenazeye Dönmüştü Son Durum Yıkım Oldu! Neler Oldu Neler…
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal Şimdide Dantelli Geceliğiyle… Öyle Bir Poz Verdi Ki, Milyonlar Dehşete Düştü! “Bu Kadarı Da Pes!” mask
Fenomen Gelin Adayı Hanife Gürdal Şimdide Dantelli Geceliğiyle… Öyle Bir Poz Verdi Ki, Milyonlar Dehşete Düştü! “Bu Kadarı Da Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL