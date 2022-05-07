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07 May 2022 - 15:53

Survivor Seda Yarışmadan Apar Topar Çıkarıldı! Acun Ilıcalı Gelen Tepkilere Daha Fazla Dayanamadı; Noktasını Koydu! “Rezil İnsan!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan çıkan son karar her şeyi yerle bir etti. Seda Ocak’ın apar topar yarışmadan çıkarıldığı gündeme gelirken; Acun Ilıcalı’nın gelen tepkilere daha fazla dayanamadığı gündeme bomba gibi düştü. Noktası konulan Seda Ocak’a ise milyonlarca kişi “Sen rezil bir insansın” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…