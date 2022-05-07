- 07 May 2022 - 16:26 G: 07 May 2022 - 16:34

Gönül Dağı Dizisinin Cemile’sinden Titreten İtiraf! Dizi Eline İlk Geldiğine Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Twitter Sallanıyor, Meğer…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, dizi hakkında şok itiraflarda bulundu! Gönül Dağı dizisinin ilk senaryosu eline geldiğinde öyle bir şey yapmış ki, Twitter resmen sallandı! Meğer Nazlı Pınar Kaya…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarını sallıyordu! Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, öyle açıklamalarda bulundu ki, yer gök resmen inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 May 2022 - 16:26 Ankara- Yaşam

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