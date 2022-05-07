Anasayfa/

Foto Galeri/

07 May 2022 - 16:26

Gönül Dağı Dizisinin Cemile’sinden Titreten İtiraf! Dizi Eline İlk Geldiğine Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Twitter Sallanıyor, Meğer…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, dizi hakkında şok itiraflarda bulundu! Gönül Dağı dizisinin ilk senaryosu eline geldiğinde öyle bir şey yapmış ki, Twitter resmen sallandı! Meğer Nazlı Pınar Kaya…