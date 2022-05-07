Gönül Dağı Dizisinin Cemile’sinden Titreten İtiraf! Dizi Eline İlk Geldiğine Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Twitter Sallanıyor, Meğer…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, dizi hakkında şok itiraflarda bulundu! Gönül Dağı dizisinin ilk senaryosu eline geldiğinde öyle bir şey yapmış ki, Twitter resmen sallandı! Meğer Nazlı Pınar Kaya…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamlarını sallıyordu! Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, öyle açıklamalarda bulundu ki, yer gök resmen inledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.