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07 May 2022 - 17:46

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! “Baban Kalpten Gidecek!” Minicik ve Çamaşırsız...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, üzerine yapışan bembeyaz kıyafetiyle fiziğini kanıtladı ve adeta şov yaptı. Babasının kıyafetlerine karışmadığı bilinmesine rağmen hayranları Mehmet Ali Erbil’in bu kıyafetleri görünce kalpten gideceğine dair yorumlarda bulundu! İç çamaşırsız ve minicik kıyafetiyle nefesleri kesen Yasmin Erbil, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…