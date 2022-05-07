Mehmet Ali Erbil’in Kızı Üzerine Yapışan Kıyafetiyle Fiziğini Kanıtladı! “Baban Kalpten Gidecek!” Minicik ve Çamaşırsız...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, üzerine yapışan bembeyaz kıyafetiyle fiziğini kanıtladı ve adeta şov yaptı. Babasının kıyafetlerine karışmadığı bilinmesine rağmen hayranları Mehmet Ali Erbil’in bu kıyafetleri görünce kalpten gideceğine dair yorumlarda bulundu! İç çamaşırsız ve minicik kıyafetiyle nefesleri kesen Yasmin Erbil, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinde Canan karakterine hayat veren Yasmin Erbil, dizide kısa bir süre rol almıştı ama ününe ün katmıştı. Yeniden ekranlara dönmesi beklenen Yasmin Erbil’in Canan karakteri gibi kötü bir karakterle dönmesi isteniyor. Efsane dizi olarak bilinen Yasak Elma’dan ayrıldıktan sonra herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu; sosyal medya üzerinden yapmış olduğu cesur paylaşımlara bir yenisini ekledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.