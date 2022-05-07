- 07 May 2022 - 17:57 G: 07 May 2022 - 17:59

Survivor’dan Ayrılan Aycan Yanaç Üstsüz Haliyle Ateşleri Yükseltti! Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Hiç Edep Kalmamış”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un ilk bölümlerinde geçirmiş olduğu hastalıktan dolayı hayallerine veda etmek zorunda kalan Aycan Yanaç, sosyal medyada yazı getirdi. Üstsüz pozlarıyla ateşleri yükselten Aycan Yanaç, giymiş olduğu mini eteğiyle akılları başlardan aldı götürdü. Binlerce kişiden hem beğeni hem de eleştiri alan Aycan Yanaç’a “hiç edep kalmamış” yorumları yağdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez katılan Aycan Yanaç, futbol kariyerine kısa bir ara vermişti. 2020 döneminde fırtına gibi esen ama yaşamış olduğu psikolojik sorunlarından dolayı performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, Survivor 2022 sezonunda ise yaşamış olduğu hastalıktan sonra çekilme kararı almıştı. Peki, Aycan Yanaç nasıl bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 May 2022 - 17:57 Ankara- Yaşam

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