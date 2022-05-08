Survivor’dan Ayrılan Aycan Yanaç Üstsüz Haliyle Ateşleri Yükseltti! Tatilde Mini Eteğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Hiç Edep Kalmamış”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde ilk kez katılan Aycan Yanaç, futbol kariyerine kısa bir ara vermişti. 2020 döneminde fırtına gibi esen ama yaşamış olduğu psikolojik sorunlarından dolayı performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, Survivor 2022 sezonunda ise yaşamış olduğu hastalıktan sonra çekilme kararı almıştı. Peki, Aycan Yanaç nasıl bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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