Sadakatsiz’in Derin’i Çamaşırlı Pozlarıyla Nefes Kesti! İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı! “Dikkat! Hasetler Çatlayabilir!”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, fiziğini konuşturdu! İç çamaşırlı pozlarıyla nefesleri kesen Melis Sezen, incecik belini ve kusursuz fiziğini kanıtladı! Birçok hayranı ise Melis Sezen’e “Dikkat! Hasetler çatlayabilir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelecekti fakat bayram arası verildiği için dizi bir haftalık ara vermişti. Yeni bölümü gelecek hafta Çarşamba ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine ustalıkla hayat veren Melis Sezen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.