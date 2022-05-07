Anasayfa/

Foto Galeri/

07 May 2022 - 18:27

Sadakatsiz’in Derin’i Çamaşırlı Pozlarıyla Nefes Kesti! İncecik Belini, Kusursuz Fiziğini Kanıtladı! “Dikkat! Hasetler Çatlayabilir!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, fiziğini konuşturdu! İç çamaşırlı pozlarıyla nefesleri kesen Melis Sezen, incecik belini ve kusursuz fiziğini kanıtladı! Birçok hayranı ise Melis Sezen’e “Dikkat! Hasetler çatlayabilir” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…