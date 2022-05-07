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07 May 2022 - 18:56

Survivor’da 16 Yılın İnanılmaz İfşası Ortaya Çıktı! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Acun Ilıcalı Sinirden Kıpkırmızı Olacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 16 yıllın inanılması güç ifşası resmen yayınlandı! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu! Gündeme bomba gibi düşen bu ifşanın ardından Acun Ilıcalı’nın sinirden kıpkırmızı olacağına dair yorumlar arka arkaya yapıldı! Ağızların açık kaldığı bu anlarda görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…