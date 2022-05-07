- 07 May 2022 - 18:56 G: 07 May 2022 - 19:07

Survivor’da 16 Yılın İnanılmaz İfşası Ortaya Çıktı! Böylesi Ne Görüldü, Ne Duyuldu… Acun Ilıcalı Sinirden Kıpkırmızı Olacak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da 16 yıllın inanılması güç ifşası resmen yayınlandı! Böylesi ne görüldü, ne duyuldu! Gündeme bomba gibi düşen bu ifşanın ardından Acun Ilıcalı’nın sinirden kıpkırmızı olacağına dair yorumlar arka arkaya yapıldı! Ağızların açık kaldığı bu anlarda görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dikkatleri üzerine çeken bölümde ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Mavi takımdan potaya giden ikinci isimse Nisa Bölükbaşı olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken Survivor’da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım öyle bir ifşa edildi ki…

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07 May 2022 - 18:56 Ankara- Yaşam

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