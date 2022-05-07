- 07 May 2022 - 19:48 G: 07 May 2022 - 19:56

Seda Sayan ve Oğlundan 2 Yaş Büyük Aşkı Kriz Çıkardı! “Sevgilim Yok Diye Üzülmeyin, Doğmamıştır!” Balayı Pozları Olay Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, sosyal medyada kriz çıkardı. Oğlundan sadece 2 yaş büyük Çağlar Ökten’le kısa bir süre önce evlenme kararı alan Seda Sayan’a “Sevgilim yok diye üzülmeyin belki de doğmamıştır” yorumları yapıldı! Balayı pozları olay yaratan Seda Sayan ve Çağlar Ökten milyonları şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

7 Mayıs tarihinde Prag’ta dünya evine girecekleri bilinen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, kısa bir süre önce vize işlemlerinde sorun yaşamalarından dolayı İstanbul’da evlenmiş ardından balayına çıkmışlardı. Peki, şimdi neler oluyor?

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07 May 2022 - 19:48 Ankara- Yaşam

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