- 07 May 2022 - 20:12 G: 07 May 2022 - 20:23

Survivor Yarışmasında Akıl Sır Ermeyen Yeni Aşk! Tüm Herkesin Ağzı En Az 2 Metre Açık Bakakaldı… Youtube, Twitter, Instagram Karıştı… Kaos Yaşandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da akıl sır ermeyen yeni bir aşk gündeme bomba gibi düştü. Tüm herkesin ağzı en az 2 metre açık kalırken; bu aşk iddialarını görenler ise şoklar içerisinde bakakaldı! Youtube, Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralar büyük bir kaosa düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında aşklar bitmek nedir bilmiyor! Nisa Bölükbaşı’nın Survivor 2020 döneminden sonra sevgili olduğu Barış Murat Yağcı’dan ayrılmasının ardından Ogeday Girişken’le sevgili olduğunun ortaya çıkması büyük bir şok yaratmıştı. Nisa Bölükbaşı kendi ilişkisinden hemen sonra ise Mert Öcal ve Sude Burcu aşkını ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise öyle bir iddia ortaya çıktı ki, görenlerin nevri kaydı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 May 2022 - 20:12 Ankara- Yaşam

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