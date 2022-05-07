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07 May 2022 - 20:12

Survivor Yarışmasında Akıl Sır Ermeyen Yeni Aşk! Tüm Herkesin Ağzı En Az 2 Metre Açık Bakakaldı… Youtube, Twitter, Instagram Karıştı… Kaos Yaşandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da akıl sır ermeyen yeni bir aşk gündeme bomba gibi düştü. Tüm herkesin ağzı en az 2 metre açık kalırken; bu aşk iddialarını görenler ise şoklar içerisinde bakakaldı! Youtube, Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralar büyük bir kaosa düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…