Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Çamaşırsız Pozlarıyla Titretti! “Sen Neymişsin!” Yaktı, Yıktı, Ateşler İçerisinde Bıraktı!
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, sosyal medyayı salladı. İç çamaşırı giymeden vermiş olduğu pozlarla bir bakanı bir daha baktıran Selin Yeninci’ye hayranları ise “Sen neymişsin be” yorumlarında bulundu! Adeta yakıp yıkan güzel isim, ateşler içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şimdilerde Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol olarak yer alan ve Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci, diziyi izlettiriyor. Travmalar yaşamış ve bebeği olsun diye ölümlerden dönmüş bir anneye hayat veren Selin Yeninci, işini ustalıkla yaptığını gösteriyor. Oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliğiyle de gündeme gelen Selin Yeninci, iç çamaşırı giymedne yapmış olduğu paylaşımla milyonları alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.