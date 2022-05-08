Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Çamaşırsız Pozlarıyla Titretti! “Sen Neymişsin!” Yaktı, Yıktı, Ateşler İçerisinde Bıraktı!

Şimdilerde Tv8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde başrol olarak yer alan ve Meryem karakterine hayat veren Selin Yeninci, diziyi izlettiriyor. Travmalar yaşamış ve bebeği olsun diye ölümlerden dönmüş bir anneye hayat veren Selin Yeninci, işini ustalıkla yaptığını gösteriyor. Oyunculuğunun yanı sıra fiziği ve güzelliğiyle de gündeme gelen Selin Yeninci, iç çamaşırı giymedne yapmış olduğu paylaşımla milyonları alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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